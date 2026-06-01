Юсов: обмін 1000 на 1000 розпочався, переговори тривають

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Перший етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» відбувся, переговори не припинялись і матимуть результат.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов на пресконференції під час форуму «Архітектура безпеки».

За його словами, Росія неодноразово зривала або відтягувала домовленості та інтерпретувала їх по-своєму.

«Переговори не припинялись, власне, не зважаючи на будь-які паралельні заяви і події. І ми будемо далі продовжувати і точно буде результат», – сказав Юсов.

Він зазначив, що Україна готова виконувати домовленості – як передавати полонених, так і забирати своїх громадян: військових, цивільних, важкохворих та важкопоранених.

«Всі ці категорії потребують негайної допомоги, тому що ми всі розуміємо, в яких умовах перебувають українці в російському полоні і як там до них ставляться», – наголосив представник ГУР.

