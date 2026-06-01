Юсов: обмін 1000 на 1000 розпочався, переговори тривають

Перший етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» відбувся, переговори не припинялись і матимуть результат.
Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов на пресконференції під час форуму «Архітектура безпеки».
За його словами, Росія неодноразово зривала або відтягувала домовленості та інтерпретувала їх по-своєму.
«Переговори не припинялись, власне, не зважаючи на будь-які паралельні заяви і події. І ми будемо далі продовжувати і точно буде результат», – сказав Юсов.
Він зазначив, що Україна готова виконувати домовленості – як передавати полонених, так і забирати своїх громадян: військових, цивільних, важкохворих та важкопоранених.
«Всі ці категорії потребують негайної допомоги, тому що ми всі розуміємо, в яких умовах перебувають українці в російському полоні і як там до них ставляться», – наголосив представник ГУР.
- Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що попри досягнуті домовленості щодо масштабних обмінів, їх реалізація гальмується російською стороною через затягування та маніпуляції.