Омбудсман: Росія гальмує обміни полоненими попри досягнуті домовленості

Пріоритети це – повернення важкопоранених і важкохворих, а також тих, хто знаходиться найдовше в полоні.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляє, що попри досягнуті домовленості щодо масштабних обмінів, їх реалізація гальмується російською стороною через затягування та маніпуляції.

Про це він написав у Telegram.

"Україна, зі свого боку, завчасно виконує всі необхідні кроки і готова до швидкого проведення обмінів. На цьому тлі постає питання ефективності міжнародних інституцій, які досі не забезпечують реального захисту українців у полоні", – наголосив Лубінець.

За його словами, в процесі обмінів є чіткі пріоритети: насамперед це – повернення важкопоранених і важкохворих, другий пріоритет – хто найдовше в полоні, повинен повертатись найшвидше.

"Ми постійно наполягаємо на гуманітарній і логічній послідовності формування списків. Водночас Росія діє за іншою логікою – застосовує вибірковість, постійно граючи на емоціях і перетворюючи процес обмінів на інструмент тиску та маніпуляцій", – додав Лубінець.