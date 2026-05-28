У Харківській області ліквідували ще одного нігерійця, якого завербувала РФ

У лави російської армії заманили понад 215 громадян цієї африканської країни.

Фото: ГУР Міноборони

У Харківській області Сили оборони ліквідували ще одного нігерійця – Айебусіва Олабоде Віктора, який був завербований до окупаційної армії Росії.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

“Його історія – не виняток, а послідовна практика російських вербувальників: обіцянки роботи, виліт до росії, відібрані документи, примусовий контракт і фронт”, – зазначили у розвідці.

У ГУР наголосили, що головне в цій історії – публічна брехня російських урядовців і нехтування з боку держави-агресора вимогами офіційної Нігерії припинити вербування її громадян на злочинну війну.

Додається, що у лютому цього року ГУР оприлюднило інформацію про долю нігерійців Хамзата Казіна Калаволе та Мбаху Стівена Удоку і це спричинило міжнародний резонанс.

Тоді ж МЗС Нігерії висловило серйозне занепокоєння випадками незаконного вербування своїх громадян. Лише через тиждень після офіційної заяви Айебусіва Олабоде вже завербували.

Зазначимо, вербування відбувається через оголошення про роботу у Facebook та WhatsApp, що орієнтовані на мешканців африканських країн. Людям обіцяють легальне працевлаштування: оформлюють візу і купують квиток, але лише в один кінець. Після прибуття до Москви жертву зустрічає посередник, який одразу вилучає паспорт нібито для оформлення документів. Людину розселяють у хостелі та кілька днів тримають в очікуванні “роботи”.

Схему вербування публічно описав російський пропагандист Михайло Звінчук. А посол РФ у Нігерії Андрій Пєтьков цинічно заперечує будь-яку причетність Кремля до незаконного рекрутингу.

У ГУР додають, що у лави російської армії завербували понад 215 громадян Нігерії. 25 щонайменше з них ліквідовані або вважаються зниклими безвісти

Кількість завербованих продовжує зростати, попри офіційні заяви кремлівських дипломатів.

“Росія системно нехтує позицією африканських урядів та нормами міжнародного права. Дипломатія РФ в Африці – прикриття для вербувальних операцій, а не реальний діалог”, – йдеться у повідомленні.

