10 дівчаток загинули внаслідок пожежі в кенійській школі-інтернаті

Щонайменше 10 учениць загинули сьогодні у школі-інтернаті для дівчат у центральній Кенії.
Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві ЗМІ.
Пожежа спалахнула близько першої години ночі в школі для дівчат Утуміші в районі Гілгіл.
Влада намагається знайти всіх учениць гуртожитку.
Причина пожежі наразі не відома.
“Це тривожна та сумна ситуація”, – сказав представник поліції округу Масуд Мвіньї.
До гасіння полум’я та евакуації інших учнів залучили пожежників та поліцейських.
- Пожежі в школах у Кенії трапляються доволі часто через несправні електромережі та навмисні підпали.
- У 2001 році 67 учнів загинули внаслідок пожежі в гуртожитку в окрузі Мачакос.
- У 2017 році 10 учнів загинули внаслідок пожежі в школі в столиці Найробі. Одного з них обвинуватили у вбивстві.
- У 2024 році 21 учень згорів живцем унаслідок пожежі в школі в центральній Кенії.