Канада закупить шведські розвідувальні літаки, замість американських аналогів

Канада закупить шведські літаки радіолокаційного виявлення, замість американських аналогів від компанії Boeing.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні офіційно підтвердив, що країна закупить флот літаків GlobalEye від шведської компанії Saab. Раніше канадці розглядали модель від Boeing, але американський проєкт затримувався, а кошторис зростав.

За словами Карні, США погрожували анексією Канади й це змусило країну шукати нових партнерів.

"Завдяки набору передових датчиків та систем місії, GlobalEye від Saab стане ключовим ресурсом для канадських збройних сил для виявлення та стримування загроз по всій Арктиці", – заявив канадський прем'єр.

Крім того, Канада планувала купити 88 винищувачів F-35. Тепер уряд вивчає можливість скоротити замовлення. Замість них можуть придбати шведські Gripen.