Reuters: Туреччина скорочує до мінімуму імпорт російської нафти

У травні імпорт становитиме в середньому близько 161 тис. барелів на добу.

Туреччина у травні скоротить закупівлі російської нафти марки Urals до найнижчого рівня за останні півтора року.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані аналітичних компаній Kpler та LSEG.

За оцінками фахівців, імпорт Urals до Туреччини у травні становитиме в середньому близько 161 тис. барелів на добу. Для порівняння, у січні–квітні цей показник становив близько 189 тис. барелів на добу, а в травні минулого року – 302 тис. барелів.

За даними джерел на ринку, турецькі нафтопереробні компанії традиційно орієнтуються на значні знижки на російську сировину, однак нині не готові купувати нафту за вищими цінами.

Додатковим фактором зниження поставок також називають зростання попиту в Азії, зокрема в Індії, куди Росія перенаправляє частину експорту.

Попри скорочення, Туреччина залишається одним із найбільших покупців російської нафти, поступаючись лише Індії та Китаю.

Водночас Туреччина частково компенсує зменшення імпорту Urals за рахунок збільшення закупівель нафти суміші CPC з Каспійського регіону, яка постачається як із Росії, так і з Казахстану.