СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСвіт

Reuters: Мінфін США ще на 30 днів скасував санкції проти російської нафти

Попередній термін дії винятку завершився у суботу.

Reuters: Мінфін США ще на 30 днів скасував санкції проти російської нафти
Фото: epravda.com.ua

Міністерство фінансів США продовжило ще на 30 днів дію санкційного винятку щодо російської нафти, яка транспортується морем, пише Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовника агенства, рішення було ухвалене після звернень кількох країн, які попросили Вашингтон надати додатковий час для закупівлі російської нафти.

Попередній термін дії винятку завершився у суботу, однак тепер його продовжили ще на місяць.

США раніше запровадили цей механізм на тлі напруженої ситуації на світовому енергетичному ринку, через віну з Іраном та загрозами для судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними джерел, американська адміністрація розраховувала, що тимчасове пом’якшення обмежень допоможе уникнути дефіциту нафти та стримати зростання цін на паливо. 

Водночас, це рішення поки не мало суттєвого впливу на стабілізацію цін на бензин у США.

Під час спілкування з журналістами у Парижі міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна очікує подальшого посилення санкційного тиску на Росію після завершення дії американського винятку. 

"Я не знаю, чого ми можемо очікувати від Сполучених Штатів – зараз ми просто спостерігаємо за ситуацією", – сказав глава Мінфіну.

  • Ліцензія General License 134B Міністерства фінансів США дозволяє деяким державам тимчасово продовжувати імпорт російської нафти, якщо вантажі були завантажені до введення санкційних дедлайнів.
  • 13 березня Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, дозволивши їй торгувати завантаженою до 12 березня на морські судна нафтою. Цей крок, на думку Вашингтона, мав стримати негативні наслідки американо-ізраїльської операції проти Ірану, що призвела до блокування іранськими силами Ормузької протоки і ударів по енергетиці в Перській затоці.
  • Україна цей крок розкритикувала, зазначивши, що саме зменшення доходу Москви від енергоресурсів є надважливим для мирних зусиль. Кількість коштів прямо пов’язана зі спроможностями окупантів продовжувати війну. Президент називав це послаблення "російським гачком".
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies