Reuters: Мінфін США ще на 30 днів скасував санкції проти російської нафти

Міністерство фінансів США продовжило ще на 30 днів дію санкційного винятку щодо російської нафти, яка транспортується морем, пише Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовника агенства, рішення було ухвалене після звернень кількох країн, які попросили Вашингтон надати додатковий час для закупівлі російської нафти.

Попередній термін дії винятку завершився у суботу, однак тепер його продовжили ще на місяць.

США раніше запровадили цей механізм на тлі напруженої ситуації на світовому енергетичному ринку, через віну з Іраном та загрозами для судноплавства в Ормузькій протоці.

За даними джерел, американська адміністрація розраховувала, що тимчасове пом’якшення обмежень допоможе уникнути дефіциту нафти та стримати зростання цін на паливо.

Водночас, це рішення поки не мало суттєвого впливу на стабілізацію цін на бензин у США.

Під час спілкування з журналістами у Парижі міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна очікує подальшого посилення санкційного тиску на Росію після завершення дії американського винятку.

"Я не знаю, чого ми можемо очікувати від Сполучених Штатів – зараз ми просто спостерігаємо за ситуацією", – сказав глава Мінфіну.

Ліцензія General License 134B Міністерства фінансів США дозволяє деяким державам тимчасово продовжувати імпорт російської нафти, якщо вантажі були завантажені до введення санкційних дедлайнів.

13 березня Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, дозволивши їй торгувати завантаженою до 12 березня на морські судна нафтою. Цей крок, на думку Вашингтона, мав стримати негативні наслідки американо-ізраїльської операції проти Ірану, що призвела до блокування іранськими силами Ормузької протоки і ударів по енергетиці в Перській затоці.