Bloomberg: США в майбутньому можуть знову скасувати санкції проти російської нафти

США реагуватиме на коливання на енергетичному ринку  та ситуацію на Близькому Сході.

Зустріч Дональда Трампа із Володимиром Путіним, Аляска, 15 серпня
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати у майбутньому можуть знову запровадити тимчасове скасування санкцій щодо морських поставок російської нафти, пише Bloomberg.

Йдеться про раніше діючі дозволи, які давали змогу окремим країнам купувати російську нафту, що вже була завантажена на танкери, попри чинні обмеження. Такі винятки адміністрація США запроваджувала у березні та продовжила у квітні. Однак вчора їх дію було припинено.

За даними видання, ці рішення викликали суперечки серед союзників США, зокрема в Європі, де вважають санкції ключовим інструментом для скорочення нафтових доходів Росії та фінансування її війни проти України. Зазначалося, що послаблення обмежень фактично сприяло збереженню доходів Кремля на тлі зростання світових цін на нафту.

Проте лобіювання збоку Індії та Індії та посилення напруженості на нафтовому ринку можуть спонукати адміністрацію Трампа видати новий дозвіл на купівлю санкційної нафти пізніше.

  • 13 березня Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, дозволивши їй торгувати завантаженою до 12 березня на морські судна нафтою. Цей крок, на думку Вашингтона, мав стримати негативні наслідки американо-ізраїльської операції проти Ірану, що призвела до блокування іранськими силами Ормузької протоки і ударів по енергетиці в Перській затоці.
  • Україна цей крок розкритикувала, зазначивши, що саме зменшення доходу Москви від енергоресурсів є надважливим для мирних зусиль. Кількість коштів прямо пов’язана зі спроможностями окупантів продовжувати війну. Президент називав це послаблення "російським гачком".
