Свириденко: усі цільові дитячі виплати будуть надходити на один спецрахунок

В Україні спрощують механізм отримання державної підтримки для сімей із дітьми та майбутніх батьків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Відтепер виплати за державними програмами підтримки родин з дітьми можна буде отримувати на спеціальний рахунок "Дія.Картки". Також уряд розширив перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів більше не буде обмеженим.

На єдиний рахунок надходитимуть виплати за всіма видами цільової допомоги, зокрема:

компенсація за "Пакунок малюка";

допомога для догляду за дитиною до одного року;

програма "єЯсла";

"Пакунок школяра".

Спеціальний рахунок "Дія.Картка" можна буде відкрити ще до подання заяви — у застосунку обраного банку.

Після цього, якщо людина подаватиме заяву на допомогу по догляду за дитиною до одного року або на програму "єЯсла2 через ЦНАП, територіальну громаду чи орган Пенсійного фонду, Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне вже відкритий рахунок "Дія.Картки".

У випадку, якщо спецрахунок не відкрито заздалегідь, під час подання заяви система сформує QR-код для швидкого переходу до відкриття "Дія.Картки". Після цього користувач зможе завершити оформлення заявки та швидше отримати виплати.

Водночас українці й надалі матимуть можливість отримувати кошти через Ощадбанк. Для цього рахунок створюватимуть після звернення до ЦНАПу, територіальної громади або органу Пенсійного фонду за чинним механізмом.

Свириденко додає, що відкриті з 1 січня 2026 року спецрахунки "Дія.Картки" залишаються дійсними, і на них надалі зараховуватимуть державні виплати.