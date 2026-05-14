Чотири десятки українських садочків долучаться до пілотування Мрія.Дошкілля

Деякі навчальні процеси будуть цифровізовані, а батькам приходитиме сповіщення про день дитини.

Відтепер в державній цифровій освітній екосистемі Мрія зʼявиться напрям для дитячих садків.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

Пілотний проект Мрія.Дошкілля стартує в 40 закладах дошкільної освіти. Це садочки на Одещині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

"Таким чином Мрія об’єднає дві освітні ланки — дошкілля та школу. Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти. Без зайвих паперів", - зазначила Свириденко.

Серед основних нововведень:

цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності;

зручне планування занять;

конструктор конспектів за допомогою ШІ;

сповіщення для батьків про день дитини в садочку;

корисний контент для розвитку дитини.

Після завершення пілотування Мрія.Дошкілля стане доступною для всіх українських дитсадків.