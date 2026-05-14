Чотири десятки українських садочків долучаться до пілотування Мрія.Дошкілля

Відтепер в державній цифровій освітній екосистемі Мрія зʼявиться напрям для дитячих садків.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.
Пілотний проект Мрія.Дошкілля стартує в 40 закладах дошкільної освіти. Це садочки на Одещині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.
"Таким чином Мрія об’єднає дві освітні ланки — дошкілля та школу. Це важливий етап у створенні єдиної цифрової освітньої екосистеми, яка супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до здобуття освіти. Без зайвих паперів", - зазначила Свириденко.
Серед основних нововведень:
- цифрові інструменти для обліку відвідування та звітності;
- зручне планування занять;
- конструктор конспектів за допомогою ШІ;
- сповіщення для батьків про день дитини в садочку;
- корисний контент для розвитку дитини.
Після завершення пілотування Мрія.Дошкілля стане доступною для всіх українських дитсадків.
