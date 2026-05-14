У Службі зайнятості назвали галузі, де фахівці 50+ можуть найефективніше закривати дефіцит кадрів

Директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк в коментарі Укрінформу повідомила, що дефіцит кадрів, спричинений міграцією та мобілізацією, змушує український бізнес активніше залучати до роботи кандидатів віком 50+, а в окремих галузях саме старші працівники мають потенціал закрити критичну нестачу кадрів.

За результатами опитування 60,9 тис. роботодавців, проведеного у вересні-жовтні 2025 року, близько 20 тис. із них заявили про плани найму працівників у поточному році. З них 13 290 роботодавців, або 66,3%, готові розглядати кандидатів віком навіть 60+.

Найбільше роботодавців, відкритих до найму старших працівників, зафіксовано у Київській, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

У Державній службі зайнятості зазначають, що найбільший попит на фахівців 50+ нині спостерігається у переробній промисловості, освіті, охороні здоров’я та сфері соціальної допомоги, агросекторі, а також в оптовій і роздрібній торгівлі.

«Роботодавці дедалі більше цінують емоційну стабільність, відповідальність, лояльність до компанії та практичний досвід працівників старшого віку. Для багатьох сфер саме ці якості стають критично важливими в умовах кадрового дефіциту», - зазначила Жовтяк.

За її словами, особливо затребуваними кандидати 50+ залишаються у промисловості та виробництві, де потрібні висококваліфіковані інженери, технологи, електрики, слюсарі й оператори верстатів. Значний попит також фіксується в енергетиці та житлово-комунальному господарстві, де критично важливими є досвід і знання систем.

Крім того, старших працівників активно залучають у сфері освіти та корпоративного наставництва для передачі професійної експертизи молодшим кадрам. В агросекторі попит мають агрономи, механіки та управлінці середньої ланки, а в медицині – досвідчені лікарі та фармацевти.

Юлія Жовтяк наголосила, що сьогодні кандидати 50+ мають значний потенціал для ефективного закриття кадрового дефіциту у сферах адміністрування, логістики, закупівель, консалтингу та управління проєктами, де досвід та відповідальність є вирішальними.

Водночас проблема вікової дискримінації на ринку праці повністю не зникла.

«Головним бар’єром для кандидатів старшого віку часто залишається не сам вік, а стереотипи щодо «цифрового розриву» та нібито низької адаптивності. Водночас компанії, що впроваджують програми перенавчання, зазвичай демонструють вищу готовність до найму. Сьогодні вікова дискримінація здебільшого має прихований характер. Замість прямої відмови через вік кандидати нерідко чують формулювання про «надмірну кваліфікацію» або «невідповідність корпоративній культурі», - наголосила вона.

У службі додають, що державні програми підтримки, зокрема ваучери на навчання, компенсації роботодавцям та ініціатива «Досвід має значення», стимулюють бізнес активніше працевлаштовувати людей старшого віку.

За даними Держслужби зайнятості, у 2025 році дві третини зайнятого населення України становили люди віком 36-60 років. Молодь до 35 років складала лише 19% працюючих, із яких до 25 років – 4%, тоді як українці старше 60 років – 14%.

Утім, головною перевагою кандидатів 50+ сьогодні стає надійність та готовність швидко адаптуватися до нових умов праці, підсумувала Жовтяк.