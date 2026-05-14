Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаЕкономікаДержава

Розпочався процес атестації посадових осіб митних органів

Практичний етап атестації планують розпочати у вересні.

Розпочався процес атестації посадових осіб митних органів
Митники (ілюстративне фото)
Фото: Митна служба

Державна митна служба почала одноразову атестaцію працівників митниці. Відповідний наказ 14 травня підписав голова Держмитслужби.

До 13 липня мають створити атестаційні комісії. До них увійдуть представники міжнародних організацій. Практичний етап атестації планують розпочати у вересні.

Перевірка включатиме тестування на знання законодавства, оцінювання загальних здібностей і співбесіди щодо доброчесності та професійної компетентності.

Першими атестацію проходитимуть керівництво Держмитслужби, очільники підрозділів центрального апарату та митниць, а також їхні заступники — протягом 18 місяців із дня призначення голови служби. Для інших працівників митних органів встановили термін у 36 місяців.

Відмова від атестації, неподання заяви на участь або незадовільний результат можуть стати підставою для звільнення з державної служби.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies