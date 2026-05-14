Розпочався процес атестації посадових осіб митних органів

Державна митна служба почала одноразову атестaцію працівників митниці. Відповідний наказ 14 травня підписав голова Держмитслужби.

До 13 липня мають створити атестаційні комісії. До них увійдуть представники міжнародних організацій. Практичний етап атестації планують розпочати у вересні.

Перевірка включатиме тестування на знання законодавства, оцінювання загальних здібностей і співбесіди щодо доброчесності та професійної компетентності.

Першими атестацію проходитимуть керівництво Держмитслужби, очільники підрозділів центрального апарату та митниць, а також їхні заступники — протягом 18 місяців із дня призначення голови служби. Для інших працівників митних органів встановили термін у 36 місяців.

Відмова від атестації, неподання заяви на участь або незадовільний результат можуть стати підставою для звільнення з державної служби.