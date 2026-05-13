Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко: Уряд працює над погашенням боргів на ринку електроенергії

Окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів.

засідання Кабміну
Фото: телеграм-канал Юлії Свириденко

Кабмін готує рішення, щоб стабілізувати розрахунки на ринку електроенергії. 

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, КМУ доручив профільним міністерствам, НКРЕКП, Укренерго та Енергоатому підготувати відповідні механізми.

«Перший крок — запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів. Також змінюється механізм розподілу коштів теплокомуненерго. Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії», - пояснила глава уряду.

Свириденко додала, що окремо Міноборони має запропонувати рішення для погашення боргів і поточних розрахунків військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій.

Крім того, уряд доручив Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки за участю НКРЕКП і Укренерго опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливі шляхи залучення ресурсів, аби погасити заборгованості на балансуючому ринку електричної енергії. 

До того ж, мають вирішити питання боргів критично важливо для стабільного проходження наступної зими.

