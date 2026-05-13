На дорогах Херсонщини облаштують антидроновий захист

На Херсонщині облаштують антидронові захисні конструкції на логістичних маршрутах сил оборони. Для цього Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету 96 млн грн.

Про це заявили в Мінекономіки.

Йдеться про посилення захисту маршрутів, якими пересуваються особовий склад, техніка та вантажі сил оборони. Це має створити створити безпечніші умови для евакуації цивільного населення та роботи тилового забезпечення.

«Посилення захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах є одним із ключових завдань для забезпечення стійкості оборони та безпеки людей. Такі рішення дозволяють оперативно реагувати на загрози та зменшувати ризики для військових, цивільних», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.