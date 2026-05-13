ГоловнаЕкономікаДержава

На дорогах Херсонщини облаштують антидроновий захист

Для цього виділили 96 млн гривень з резервного фонду держбюджету.

Фото: Мінекономіки в Telegram

На Херсонщині  облаштують антидронові захисні конструкції на логістичних маршрутах сил оборони. Для цього Кабінет Міністрів спрямував з резервного фонду державного бюджету 96 млн грн.

Про це заявили в Мінекономіки.

Йдеться про посилення захисту маршрутів, якими пересуваються особовий склад, техніка та вантажі сил оборони. Це має створити створити безпечніші умови для евакуації цивільного населення та роботи тилового забезпечення.

«Посилення захисту логістичних маршрутів у прифронтових регіонах є одним із ключових завдань для забезпечення стійкості оборони та безпеки людей. Такі рішення дозволяють оперативно реагувати на загрози та зменшувати ризики для військових, цивільних», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

  • На Херсонщині унаслідок атак російських безпілотників загинули люди, 26 цивільних поранені. Окупанти від ранку атакували Херсон та область реактивними дронами та з артилерії.
