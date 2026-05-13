Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Херсонщині заочно засудили до 10 років тюрми керівницю окупаційної "служби зайнятості"

Покарання вона відбуватиме після затримання.

​На Херсонщині заочно засудили до 10 років тюрми керівницю окупаційної "служби зайнятості"
Фото: Прокуратура

Суд призначив 10 років ув’язнення жительці Херсонської області, яка у серпні 2023 року в окупованому Скадовську очолила так звану "службу занятости населения Херсонской области".

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури жительку регіону визнано винною  у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вироком суду їй призначено покарання - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємствах та установах, що надають публічні послуги, строком на 15 років", - йдеться в повідомленні.

На цій "посаді" жінка здійснювала повне управління псевдоустановою: формувала штат, затверджувала кошториси та погоджувала їх із незаконним "міністерством фінансів" окупаційної адміністрації, а також ухвалювала рішення щодо заохочень і "стягнень" персоналу.

Свідки підтвердили, що вона особисто взаємодіяла з відвідувачами, при цьому працевлаштування фактично пов’язувала з отриманням російського паспорта.

Вирок ухвалено заочно. Покарання вона відбуватиме після затримання.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies