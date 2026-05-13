​На Херсонщині заочно засудили до 10 років тюрми керівницю окупаційної "служби зайнятості"

Суд призначив 10 років ув’язнення жительці Херсонської області, яка у серпні 2023 року в окупованому Скадовську очолила так звану "службу занятости населения Херсонской области".

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

"За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури жительку регіону визнано винною у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вироком суду їй призначено покарання - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємствах та установах, що надають публічні послуги, строком на 15 років", - йдеться в повідомленні.

На цій "посаді" жінка здійснювала повне управління псевдоустановою: формувала штат, затверджувала кошториси та погоджувала їх із незаконним "міністерством фінансів" окупаційної адміністрації, а також ухвалювала рішення щодо заохочень і "стягнень" персоналу.

Свідки підтвердили, що вона особисто взаємодіяла з відвідувачами, при цьому працевлаштування фактично пов’язувала з отриманням російського паспорта.

Вирок ухвалено заочно. Покарання вона відбуватиме після затримання.