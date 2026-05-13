На ранок внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у 6 областях

На ранок 13 травня внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у 6 областях.

Про це інформує Укренерго.

“Внаслідок ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, та Запорізькій областях”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає компанія, скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.