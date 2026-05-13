Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська омбудсменка Москалькова заявила про нібито "вивезення українськими військовими дітей з Донбасу до Німеччини"

Кремлівська влада продовжує поширювати пропагандистські наративи.

Російська омбудсменка Москалькова заявила про нібито "вивезення українськими військовими дітей з Донбасу до Німеччини"
Татьяна Москалькова
Фото: novayagazeta.ru

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова під час зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним озвучила черговий пропагандистський наратив про нібито "вивезення українськими військовими дітей з Донбасу до Німеччини". 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі наголосили, що евакуацію дітей із прифронтових територій проводили через постійну загрозу російських обстрілів та відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Водночас жодних доказів своїх звинувачень російська сторона не надала.

Фото: Центр протидії дезінформації

У ЦПД зазначили, що подібні заяви є спробою Кремля перекласти відповідальність за власні злочини. Саме Росія здійснювала незаконну депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Через це Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації українських дітей.

Крім того, нещодавно Рада ЄС та уряд Великої Британії посилили санкції проти російських структур і посадовців, причетних до депортації українських дітей. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies