Російська омбудсменка Москалькова заявила про нібито "вивезення українськими військовими дітей з Донбасу до Німеччини"

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова під час зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним озвучила черговий пропагандистський наратив про нібито "вивезення українськими військовими дітей з Донбасу до Німеччини".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі наголосили, що евакуацію дітей із прифронтових територій проводили через постійну загрозу російських обстрілів та відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Водночас жодних доказів своїх звинувачень російська сторона не надала.

У ЦПД зазначили, що подібні заяви є спробою Кремля перекласти відповідальність за власні злочини. Саме Росія здійснювала незаконну депортацію українських дітей із тимчасово окупованих територій.

Через це Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації українських дітей.

Крім того, нещодавно Рада ЄС та уряд Великої Британії посилили санкції проти російських структур і посадовців, причетних до депортації українських дітей.