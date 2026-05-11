ЄС застосував санкції проти причетних за викрадення, незаконне всиновлення і мілітаризацію українських дітей

Їхні активи заморожуються, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичні особи також підлягають забороні на в'їзд або транзит через територію ЄС.

Фото: Центр протидії дезінформації

Євросоюз застосував санкції проти 16 осіб і семи організацій, пов'язаних з депортацією українських дітей, їх силовою асиміляцією та незаконним усиновленням. Санкції ухвалили в день засідання Міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей.

На сайті Євроради повідомили, що рішення націлене на відповідальних за систематичну незаконну депортацію, силове переміщення, примусову асиміляцію, зокрема індокринацію і мілітаризаційну освіту неповнолітніх українців, а також за їх незаконне всиновлення і вивезення на територію Росії. Щонайменше 20 500 дітей були депортовані і примусово вивезені від початку повномасштабної війни. 

"Ці дії є серйозними порушеннями міжнародного права та порушенням основоположних прав дитини, а також спрямовані на знищення української ідентичності та підрив збереження її майбутніх поколінь", – повідомила Єврорада. 

До санкційного списку потрапили, зокрема, російські державні інституції, пов'язані з міністерством освіти. Це центри "Орленок", "Алие паруса" і "Смена". Вони спільно з окупаційними адміністраціями втілюють програми, спрямовані на проросійську індокринацію, зокрема змушують дітей до "патріотичних" заходів, ідеологічної освіти і військово-орієнтованої діяльності. 

Інші організації, що входять до списку, приймають неповнолітніх українців, переведених з окупованих територій України, та піддають їх програмам, що відповідають державній політиці Росії, включно з політичним вихованням та заходами, що відповідають освітнім рамкам, розробленим для базової військової підготовки. Центр ДОСААФ у Севастополі, Військово-морське училище імені Нахімова та Військово-патріотичний клуб “Патриот” у Криму здійснюють перевиховання, ідеологічну виховання та мілітаризацію неповнолітніх, сприяючи лояльності до Росії та підриваючи українську національну ідентичність.

Сьогоднішні списки також включають посадовців та політиків з територій, незаконно окупованих Росією, а також різних керівників молодіжних таборів та військово-патріотичних клубів та організацій. Усі вони відповідають за просування патріотичного та військового виховання серед молоді шляхом ідеологічного виховання, ознайомлення з російською військовою культурою, воєнізованої підготовки та участі в заходах, що прославляють агресивну війну Росії.

Санкції застосували проти таких людей:

  • Лілія Швецова, голова табору в окупованому Бердянську
  • Єлєна Романовская, заступниця голови ради міністрів окупованого Криму, "міністерка соціального захисту" 
  • Андрєй Сабінов, заступник голови так званої регіональної думи на окупованій частині Херсонської області
  • Алєксандра Бондарева – омбудсмен з прав дитини в Аастраханській області 
  • Алевтіна Андреева, комісарка з прав дитини в Мурманській області
  • Аліна Никишаєва, голова мілітарно-патріотичного клубу в Криму "Батальйон форпост"
  • Ігорь Журавльов, директор всеросійського центру "Смена"
  • Андранік Гаспарян, військовий посадовець Росії, голова центру військово-патріотичного виховання "Воин"
  • Ігорь Воробйов, голова волгоградського осередку цього центру
  • Єгор Логунов, "міністр з питань молоді" в окупаційній адміністрації Запорізької області 
  • Маріна Слонченко: голова так званого департаменту з питань молоді Севастополя
  • Наталья Шевчук, голова кількох військово-патріотичних клубів
  • Євгенія Гріченкова, голова табору "Корсунь" 
  • Дмітрій Шевченко, директор центру "Воин"
  • Алексєй Зінченко, голова державного комітету з питань молоді у Криму
  • Анастасія Аккуратора, заступниця директора департаменту державної політики в галузі захисту прав дітей в російському міністерстві освіти.

Підсанкційні організації: 

  • всеросійський центр "Смена", 
  • військово-патріотичний центр "Авангард",
  • регіональне відділення ДОСААФ Росії м. Севастополя 
  • військово-патріотичний клуб "Патріот"
  • училище імені Нахімова 
