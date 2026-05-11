ЄС застосував санкції проти причетних за викрадення, незаконне всиновлення і мілітаризацію українських дітей

Їхні активи заморожуються, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичні особи також підлягають забороні на в'їзд або транзит через територію ЄС.

Євросоюз застосував санкції проти 16 осіб і семи організацій, пов'язаних з депортацією українських дітей, їх силовою асиміляцією та незаконним усиновленням. Санкції ухвалили в день засідання Міжнародної коаліції з питань повернення українських дітей.

На сайті Євроради повідомили, що рішення націлене на відповідальних за систематичну незаконну депортацію, силове переміщення, примусову асиміляцію, зокрема індокринацію і мілітаризаційну освіту неповнолітніх українців, а також за їх незаконне всиновлення і вивезення на територію Росії. Щонайменше 20 500 дітей були депортовані і примусово вивезені від початку повномасштабної війни.

"Ці дії є серйозними порушеннями міжнародного права та порушенням основоположних прав дитини, а також спрямовані на знищення української ідентичності та підрив збереження її майбутніх поколінь", – повідомила Єврорада.

До санкційного списку потрапили, зокрема, російські державні інституції, пов'язані з міністерством освіти. Це центри "Орленок", "Алие паруса" і "Смена". Вони спільно з окупаційними адміністраціями втілюють програми, спрямовані на проросійську індокринацію, зокрема змушують дітей до "патріотичних" заходів, ідеологічної освіти і військово-орієнтованої діяльності.

Інші організації, що входять до списку, приймають неповнолітніх українців, переведених з окупованих територій України, та піддають їх програмам, що відповідають державній політиці Росії, включно з політичним вихованням та заходами, що відповідають освітнім рамкам, розробленим для базової військової підготовки. Центр ДОСААФ у Севастополі, Військово-морське училище імені Нахімова та Військово-патріотичний клуб “Патриот” у Криму здійснюють перевиховання, ідеологічну виховання та мілітаризацію неповнолітніх, сприяючи лояльності до Росії та підриваючи українську національну ідентичність.

Сьогоднішні списки також включають посадовців та політиків з територій, незаконно окупованих Росією, а також різних керівників молодіжних таборів та військово-патріотичних клубів та організацій. Усі вони відповідають за просування патріотичного та військового виховання серед молоді шляхом ідеологічного виховання, ознайомлення з російською військовою культурою, воєнізованої підготовки та участі в заходах, що прославляють агресивну війну Росії.

Санкції застосували проти таких людей:

Лілія Швецова, голова табору в окупованому Бердянську

Єлєна Романовская, заступниця голови ради міністрів окупованого Криму, "міністерка соціального захисту"

Андрєй Сабінов, заступник голови так званої регіональної думи на окупованій частині Херсонської області

Алєксандра Бондарева – омбудсмен з прав дитини в Аастраханській області

Алевтіна Андреева, комісарка з прав дитини в Мурманській області

Аліна Никишаєва, голова мілітарно-патріотичного клубу в Криму "Батальйон форпост"

Ігорь Журавльов, директор всеросійського центру "Смена"

Андранік Гаспарян, військовий посадовець Росії, голова центру військово-патріотичного виховання "Воин"

Ігорь Воробйов, голова волгоградського осередку цього центру

Єгор Логунов, "міністр з питань молоді" в окупаційній адміністрації Запорізької області

Маріна Слонченко: голова так званого департаменту з питань молоді Севастополя

Наталья Шевчук, голова кількох військово-патріотичних клубів

Євгенія Гріченкова, голова табору "Корсунь"

Дмітрій Шевченко, директор центру "Воин"

Алексєй Зінченко, голова державного комітету з питань молоді у Криму

Анастасія Аккуратора, заступниця директора департаменту державної політики в галузі захисту прав дітей в російському міністерстві освіти.

Підсанкційні організації: