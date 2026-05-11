Bloomberg: знижки на російську нафту Urals вперше зросли після загострення війни в Ірані

Дисконт на флагманську російську нафту сорту Urals від початку загострення конфлікту на Близькому Сході вперше зріс, пише Bloomberg із посиланням на дані аналітичної компанії Argus Media.

За інформацією агентства, 7–8 травня середній дисконт на Urals, що експортується із західних портів Росії, збільшився до 23,9 долара за барель відносно світового еталону Brent. Для порівняння, станом на 5 травня цей показник становив 22,67 долара за барель.

Водночас середня ціна Urals у західних портах Росії 8 травня сягнула 80,61 долара за барель.

До моменту доставки в Індію Urals торгується вже з премією до Brent, але вона теж скоротилася 7-8 травня до $2,4 за барель. Якщо у середині квітня премія становила 6,75 долара за барель, то 7–8 травня вона знизилася до 2,4 долара за барель.

Аналітики зазначають, що наразі невідомо, чи отримує Росія повну вигоду від різниці між експортною ціною та вартістю нафти після доставки покупцям.

У Bloomberg додають, що Росія активно використовує доходи від експорту нафти й газу для фінансування війни проти України. Зростання дисконту на Urals обмежує надприбутки російських нафтових компаній і, відповідно, зменшує податкові надходження до бюджету Кремля.