Bloomberg: уряд Мадяра ризикує спровокувати конфлікт з ЄС через російські енергоносії

Будапешт хоче диверсифікувати імпорт енергії в країну після майже повної залежності попереднього уряду від російських закупівель, але не хоче повністю відмовлятися від них.

Угорський міністр економіки Іштван Капітань
Фото: EPA/UPG

Новий уряд прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра ризикує опинитися у протистоянні з Європейським Союзом через план дотримуватися закупівель російської енергії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Будапешт хоче диверсифікувати імпорт енергії в країну після майже повної залежності попереднього уряду від російських закупівель, але не хоче повністю відмовлятися від них, заявив новий угорський міністр економіки Іштван Капітань. Ця заява може стати першою можливою точкою напруженості між Брюсселем та Мадяром, який пообіцяв повернути Угорщину до європейської спільноти після 16 років суперечливого правління Віктора Орбана.

ЄС планує заборонити імпорт російського природного газу та нафти. До минулого року блок отримував лише 3% свого імпорту нафти з Росії, яка йде до двох основних країн – Угорщини та Словаччини.

“Ми не хочемо відмовлятися від російських енергоносіїв, ми хочемо стояти на кількох ногах”, – заявив Капітань, колишній топменеджер Shell Plc, журналістам після слухань щодо свого призначення. 

“У нас є два нафтопроводи, і ми повинні їх використовувати. Нам завжди потрібно закуповувати енергію з найдешевших і найнадійніших джерел”, – додав він.

Капітань додав, що новий уряд не намагатиметься впливати на “Mol Nyrt” – частково державну угорську нафтову компанію, яка імпортує російську сиру нафту та яка конфліктувала з Хорватією щодо потужності її трубопроводу як альтернативного джерела постачання.

Узгодження проєвропейського розвороту Угорщини з її енергетичною політикою стане завданням міністерки закордонних справ Аніти Орбан, яка пообіцяла конструктивно співпрацювати з торговим блоком.

