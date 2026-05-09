Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр склав присягу

Церемонія відбулася у будівлі парламенту в Будапешті, де вперше за десятиліття підняли прапор Євросоюзу.

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр склав сьогодні присягу, що поклало край 16-річному правлінню антиукраїнського очільника уряду Віктора Орбана, повідомляє Politico.

Мадяр, чия партія “Тиса” перемогла на парламентських виборах у квітні з величезною перевагою, склав присягу під час церемонії в будівлі парламенту в Будапешті, де вперше за десятиліття підняли прапор Євросоюзу.

Новий очільник уряду пообіцяв перезавантажити відносини з Брюсселем, щоб спробувати повернути Будапешту близько 10 мільярдів євро коштів ЄС, заморожених унаслідок відступу від прав людини та верховенства права в Угорщині протягом останніх років.

Прапор Європейського Союзу вивішують на фасаді парламенту Угорщини
Минулого тижня правоцентристський угорець полетів до Брюсселя на переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Нова адміністрація намагається до серпня домогтися прогресу у реформах, інакше ризикує повністю втратити доступ до грошей.

Партія “Тиса”, яку Мадяр сформував у 2020 році, залишивши керівну партію Орбана “Фідес”, отримала 141 з 200 місць у парламенті. Це дало політичній силі дві третини голосів, необхідні для внесення конституційних змін.

Орбан, разом з багатьма своїми головними союзниками, заявив, що не займе своє місце в новому парламенті. Проте в п'ятницю в ефірі угорськомовного YouTube-каналу він запевнив, що готовий до будь-яких розслідувань своєї діяльності та не вчиняв жодних правопорушень.

  • Зазначимо, відхід Орбана, який послідовно використовував своє право вето в Європейській Раді, щоб блокувати підтримку України та виступати проти санкцій проти Росії, відбувається на значної посилення підтримки Кремля його давнім союзником – прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Фіцо був єдиним лідером ЄС, який прилетів до Москви 9 травня, що коли Росія святкує День перемоги у Другій світовій війни. Цей день перетворився на культ та інструмент пропаганди війни.
