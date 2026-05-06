Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сибіга: повернення коштів Ощадбанку – крок від беззаконня режиму Орбана до нормалізації відносин

Глава МЗС України наголосив, що дії Угорщини – знак готовності розвивати відносини.

Очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав повернення Угорщиною коштів і цінностей Ощадбанку, назвавши це важливим кроком до нормалізації українсько-угорських відносин.

Про це глава МЗС повідомив у соцмережі X.

За словами Сибіги, повернення активів є позитивним сигналом і свідчить про готовність до розвитку відносин між країнами на основі взаємної поваги та прагматизму.

"Ми вдячні угорській стороні за цей крок. Повернення викраденого майна проводить чітку межу між беззаконням режиму Орбана та конструктивним підходом нового уряду. Ми сприймаємо це як знак готовності Угорщини розвивати наші відносини з взаємною повагою та здоровим прагматизмом, і ми готові відповісти взаємністю", – зазначив він.

Окремо глава МЗС повідомив, що очікує на подальші контакти з Анітою Орбан, яка може очолити МЗС Угорщини в новому уряді Петера Мадяра.

