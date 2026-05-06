Китай схвально поставився до запропонованого Україною режиму тиші

Китай підтримує "усі зусилля, спрямовані на мир", заявив речник МЗС у відповідь на запитання кореспондента Укрінформу про ставлення до ініційованого Україною режиму тиші 6 травня, якого Росія відмовилася дотримуватися. Він додав сподівання, що всі сторони продовжать вирішувати "кризу" шляхом діалогу і переговорів.

Коментуючи утримування в Україні двох громадян Китаю, що воювали на боці окупантів і потрапили в полон, речник сказав, що Україна мусить поводитися з ними відповідно до норм міжнародного права. І нагадав про заклик до співгромадян триматися подалі від зон війни.

"Китай опублікував численні попередження щодо безпеки, закликаючи громадян Китаю триматися подалі від зон збройного конфлікту та уникати участі в конфлікті в будь-якій формі, особливо уникаючи участі в будь-яких військових операціях будь-якої зі сторін", – сказав представник МЗС.