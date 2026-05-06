FT: Світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами через війну на Близькому Сході

Запаси наблизилися до мінімуму за вісім років.

Світові запаси нафти у квітні скоротилися рекордними темпами, оскільки війна на Близькому Сході обмежує постачання та підвищує ризик нового різкого стрибка цін напередодні літнього туристичного сезону, пише Financial Times.

За оцінками S&P Global Energy, запаси сирої нафти зменшилися майже на 200 млн барелів, або на 6,6 млн барелів на добу. Це сталося навіть попри те, що зростання цін спричинило падіння попиту приблизно на 5 млн барелів на добу — найрізкіше скорочення за межами пандемії Covid-19.

«Це колосально, набагато вище звичайного діапазону», — заявив керівник досліджень нафтового ринку S&P Джим Беркхард. За його словами, у типовий місяць світові запаси коливаються в межах від кількох сотень тисяч до мільйона барелів. «Неминуче настане момент розплати для ринку», — додав він.

Загалом через війну з Іраном нафтовий ринок уже втратив 1 млрд барелів сирої нафти. Хоча попит швидко падає, «скорочення постачання відбувається ще швидше», зазначив Беркхард. «Подальше зростання цін на нафту ще попереду».

Ціни на нафту різко зросли з початку війни наприкінці лютого, оскільки Іран і США обмежили рух через Ормузьку протоку — критично важливий морський шлях — а удари пошкодили енергетичну інфраструктуру в регіоні.

Втім, трейдери попереджають, що ціни можуть зрости значно сильніше, коли світові запаси впадуть нижче критичного рівня. Деякі з них прогнозують, що така «точка перелому» може настати вже за кілька тижнів.

У вівторок ціна еталонної нафти Brent знизилася на 4% — до трохи менш ніж $110 за барель — на тлі того, що перемир’я між США та Іраном зберігалося, попри серію атак днем раніше.

Дані S&P охоплюють усю нафту, що зберігається як урядами, так і компаніями, а також нафту на танкерах у морі. Скорочення запасів також включає нафту, яку США вивільнили зі свого стратегічного резерву у відповідь на енергетичну кризу, спричинену війною.

За словами Беркхарда, загальні світові запаси нафти становлять 4 млрд барелів, але значна їх частина необхідна для щоденної роботи — зокрема для безперебійної роботи нафтопереробних заводів і підтримки тиску в трубопроводах, що обмежує обсяги, які можна швидко використати.

За даними Goldman Sachs, світові запаси нафти нині наближаються до найнижчого рівня за вісім років. У банку також зазначили, що у світі залишилося запасів нафтопродуктів лише на 45 днів — бензину, дизеля та авіапального. Особливо помітне скорочення фіксують в Азії та Африці.

«Швидкість виснаження запасів і втрати постачання в окремих регіонах та сегментах викликають занепокоєння», — заявили аналітики Goldman Sachs.

У Північній Європі запаси авіапального у квітні впали до мінімуму за шість років, повідомило агентство Argus. У США ж запаси бензину влітку можуть досягти найнижчого рівня за всю історію спостережень у період активного автомобільного сезону.

Попри те, що середня ціна бензину на заправках наближається до $4,50 за галон, американські водії поки суттєво не скоротили споживання, зазначають у Morgan Stanley. За оцінками банку, один із кожних 11 барелів нафти використовується американськими автомобілістами. Morgan Stanley прогнозує, що до кінця серпня запаси нафти у США можуть впасти нижче 200 млн барелів — це приблизно тижневий обсяг попиту.

Водночас США ще не відчули повного масштабу кризи, зазначив Беркхард, звернувши увагу, що запаси сирої нафти в країні все ще вищі, ніж у цей самий період торік. Основне скорочення світових запасів наразі припадає на Азію.

За його словами, різке падіння запасів у США може стати сигналом для ширшої тривоги. «Найгірше у цій кризі ще попереду», — сказав він.