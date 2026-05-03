Reuters: ОПЕК+ збільшить квоти на видобуток нафти після виходу ОАЕ

У червні сукупний видобуток нафти збільшиться до 188 тисяч барелів на добу

Країни-учасниці ОПЕК+ домовилися про чергове, вже третє поспіль, збільшення квот на видобуток нафти.

Відповідне рішення було ухвалене під час онлайн-зустрічі у неділю, пише Reuters.

Згідно з домовленістю, сім ключових країн – Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Росія та Оман збільшать сукупний видобуток до 188 тисяч барелів на добу вже у червні.

Рішення ухвалене на тлі виходу Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК та ОПЕК+. При цьому нові квоти враховують втрату частки Еміратів у загальному балансі.

Рішення ОАЕ ухвалили після критики на адресу інших арабських країн, які, за оцінкою Абу-Дабі, недостатньо захищали їх від численних іранських атак під час війни.

Фактичний вплив цього рішення на ринок буде обмеженим. Основною причиною є війна в Ірані та блокування Ормузької протоки, що суттєво ускладнює транспортування нафти з Перської затоки.

Збільшення квот має радше символічний характер. Воно покликане продемонструвати стабільність ОПЕК+ після виходу ОАЕ та сигналізувати ринку про готовність нарощувати постачання після завершення конфлікту.

"ОПЕК+ надсилає ринку подвійний сигнал: безперервність попри вихід ОАЕ та контроль, незважаючи на обмежений фізичний вплив", —– зазначив аналітик Rystad Energy Хорхе Леон.

Водночас реальні обсяги видобутку залишаються значно нижчими за встановлені квоти. Зокрема, Саудівська Аравія у червні має право видобувати до 10,29 млн барелів на добу, хоча фактичний рівень у березні становив лише 7,76 млн барелів.

Наступна зустріч учасників запланована на 7 червня.

ОПЕК+ — розширений формат, який виник у 2016 році. Він додатково включає великих виробників нафти, зокрема Росію, Казахстан, Мексику, Оман та інших. У межах цієї коаліції країни координують видобуток нафти.