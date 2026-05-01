Ізраїль направив до ОАЕ лазерну систему для захисту від іранських ракет

Ізраїль терміново перекинув до Об'єднані Арабські Емірати системи ППО, зокрема лазерний комплекс Iron Beam, систему виявлення дронів Spectro та Iron Dome, щоб допомогти відбивати масовані атаки Ірану ракетами й дронами Shahed.

Як пише Financial Times із посиланням на джерела, це стало одним із перших прикладів великої оборонної співпраці між двома країнами, які не мали офіційних дипломатичних відносин до укладення Авраамові угоди у 2020 році за посередництва президента США Дональда Трампа.

За словами двох джерел, знайомих із ситуацією, Ізраїль терміново передав ОАЕ легку систему спостереження Spectro, яка допомагає виявляти ворожі дрони, особливо Shahed, на відстані до 20 км.

Також була передана версія лазерної системи протиповітряної оборони Iron Beam, повідомили співрозмовники, обізнані з її розгортанням і підготовкою до використання. Вперше Ізраїль застосував у цьому році для захисту від ракет Хезболли, випущених із Лівану.

Обидві системи вважаються оборонними. Вони доповнили систему ППО Iron Dome, яку також відправили до ОАЕ разом із кількома десятками ізраїльських військових для її обслуговування.

Одне з джерел повідомило, що до держави Перської затоки перекинули й інші системи озброєнь і додатковий ізраїльський персонал. Ізраїль також передавав ОАЕ важливі розвідувальні дані в реальному часі щодо підготовки запусків ракет малої дальності на заході Ірану, спрямованих проти Еміратів.

Щоб підтримувати темп війни, ізраїльські військові передавали Еміратам навіть системи, які ще перебували на стадії прототипів або не були повністю інтегровані в ізраїльські радарні мережі.

Авраамові угоди офіційно нормалізували відносини між Ізраїлем і чотирма арабськими державами, включно з ОАЕ. Відтоді Ізраїль вибудував дедалі тісніші економічні та військові зв’язки з Еміратами, раніше продавши їм системи ППО Barak та Spyder.

Втім, війна після спільної американо-ізраїльської атаки на Іран у лютому стала першим серйозним випробуванням ізраїльсько-еміратського союзу. Іранська відповідь змусила Ізраїль перекинути до ОАЕ найсучасніші оборонні платформи.

Іранські удари у відповідь по регіону із застосуванням роїв дронів та кількох тисяч ракет серйозно виснажили запаси дорогих ракет-перехоплювачів США, Ізраїлю та країн Перської затоки. Деякі з них коштують мільйони доларів і виробляються місяцями.

За оцінкою аналітиків, до моменту укладення тимчасового перемир’я між Іраном і США американські військові використали половину своїх запасів ракет Thaad і Patriot - найсучасніших перехоплювачів у своєму арсеналі.Це створило попит на дешевші й більш мобільні системи перехоплення, включно з тими, які Україна використовує для боротьби з російськими дронами, створеними за зразком іранських Shahed.

Тепер ОАЕ активно розглядають проєкт модернізації своїх застарілих ракет Sidewinder класу «повітря-повітря», щоб запускати їх із землі.

Це дозволить замінити старі теплові системи наведення на пасивні лазерні головки самонаведення, які працюватимуть разом із системою Spectro від Elbit для підсвічування дронів Shahed перед їхнім перехопленням.