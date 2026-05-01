Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Росія на пів року заборонила ввозити Starlink та інші іноземні пристрої передачі зв'язку

Метою заборони є "захист національної безпеки".

Росія на пів року заборонила ввозити Starlink та інші іноземні пристрої передачі зв'язку
Фото: телеграм/Федоров

Уряд Росії заборонив ввозити до країни іноземні пристрої передачі й прийому радіохвиль від космічних об’єктів зв’язку – супутників зв’язку. Це рішення стосується, зокрема, терміналів Starlink

Про це пише Радіо Свобода.

Метою заборони є «захист національної безпеки» Росії. Ембарго діятиме шість місяців.

Starlink офіційно не працює в Росії, але російська армія використовувала його термінали для запуску безпілотників, які застосовуються проти України. 

  • Раніше радник міністра Сергій "Флеш" Безкрестнов заявив, що росіяни, можливо, уперше застосували "шахеди" на Starlink. Він зауважив, що з відео, на якому зафіксували роботу ворожих дронів, видно автозахоплення цілі в ручне наведення за зображенням і це при тому, що поблизу не було жодних БПЛА для створення mesh-радіомережі.
  • У результаті команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.
  • 1 лютого Ілон Маск повідомив, що заходи компанії щодо припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією, ймовірно, дали результат.
  • У Генштабі підтвердили, що відключення Starlink для росіян впливає на їхнє управління фронтом. Спостерігається значний спад їхньої активності на лінії фронту. 
Читайте також
