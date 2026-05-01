Уряд Росії заборонив ввозити до країни іноземні пристрої передачі й прийому радіохвиль від космічних об’єктів зв’язку – супутників зв’язку. Це рішення стосується, зокрема, терміналів Starlink.
Про це пише Радіо Свобода.
Метою заборони є «захист національної безпеки» Росії. Ембарго діятиме шість місяців.
Starlink офіційно не працює в Росії, але російська армія використовувала його термінали для запуску безпілотників, які застосовуються проти України.
- Раніше радник міністра Сергій "Флеш" Безкрестнов заявив, що росіяни, можливо, уперше застосували "шахеди" на Starlink. Він зауважив, що з відео, на якому зафіксували роботу ворожих дронів, видно автозахоплення цілі в ручне наведення за зображенням і це при тому, що поблизу не було жодних БПЛА для створення mesh-радіомережі.
- У результаті команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.
- 1 лютого Ілон Маск повідомив, що заходи компанії щодо припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією, ймовірно, дали результат.
- У Генштабі підтвердили, що відключення Starlink для росіян впливає на їхнє управління фронтом. Спостерігається значний спад їхньої активності на лінії фронту.