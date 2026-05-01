Уряд Росії заборонив ввозити до країни іноземні пристрої передачі й прийому радіохвиль від космічних об’єктів зв’язку – супутників зв’язку. Це рішення стосується, зокрема, терміналів Starlink.

Про це пише Радіо Свобода.

Метою заборони є «захист національної безпеки» Росії. Ембарго діятиме шість місяців.

Starlink офіційно не працює в Росії, але російська армія використовувала його термінали для запуску безпілотників, які застосовуються проти України.