Бразильські Конгрес та Сенат повторно ухвалили законопроєкт про зменшення терміну ув'язнення для колишнього президента республіки Жаїра Болсонару у справі про спробу державного перевороту.

Як пише The Guardian, парламент подолав вето чинного глави держави Лули да Сілви. Тепер замість 27 років за ґратами Болсонару має відбувати покарання упродовж 22 років.

Що важливіше, скоротився термін для переведення його із колонії закритого режиму до колонії поселення. Це може статися вже у 2028 році, хоча раніше легші умови позбавлення волі були від Болсонару на відстані 6-8 років. Зараз політик перебуває під домашнім арештом, оскільки потребує відновлення після оперативного втручання.

Зменшення тюремного терміну для Болсонару не буде автоматичним: його юристи мають подати відповідний запит до Верховного суду, з яким напередодні була пов'язана історична і вкрай тривожна для Лули да Сілви подія: Сенат вперше за понад століття відхилив кандидутуру, яку президент вніс на посаду судді найвищої інстанції.

Одразу два поспіль негативних рішення для глави держави свідчать, що восени на нього чекають складні вибори. Його основним суперником стане син Болсонару Флавіо, який в опитуваннях йде максимально близько до да Сілви.