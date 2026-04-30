Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Ціни на нафту перевищили $125 за барель

Це стало наслідком заяв Дональда Трампа про те, що США продовжуватимуть блокаду Ормузької протоки.

Нафтовий насос, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ціни на нафту зросли вище $125 за барель, досягнувши найвищого рівня від початку конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише Financial Times. 

Міжнародний еталонний сорт нафти Brent подорожчав більш ніж на 7%, піднявшись вище $126,41 за барель, перш ніж трохи знизитися до $123,50. 

Американська нафта також подорожчала на 2,3% до $109,32 за барель, після стрибка на 7% днем раніше.

Різке зростання цін стало наслідком заяв Дональда Трампа в середу про те, що США продовжуватимуть блокаду стратегічно важливої Ормузької протоки, доки Іран не погодиться на угоду щодо припинення своєї ядерної програми.Видання Axios також повідомило, що американські військові командувачі мають у четвер представити президенту план «короткої та потужної» серії ударів по Ірану, щоб змусити Тегеран пришвидшити мирні переговори.

За словами аналітиків, ринок нафти перейшов «від надмірного оптимізму до усвідомлення реальних перебоїв із постачанням, які ми бачимо в Перській затоці».

Зростання цін на енергоносії посилило тиск на вартість державних запозичень у країнах Азії. Цей регіон найбільше залежить від Ормузької протоки.

Найбільший тиск продажів у четвер відчули японські активи: акції та облігації подешевшали, а єна наблизилася до рівнів, на яких влада Японії раніше втручалася в ринок.

Золото подорожчало на 0,5% до $4 570 за унцію, а Bitcoin зріс приблизно до $75 750.

﻿
Читайте також
