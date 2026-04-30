Ціни на нафту перевищили $125 за барель

Це стало наслідком заяв Дональда Трампа про те, що США продовжуватимуть блокаду Ормузької протоки.

Ціни на нафту зросли вище $125 за барель, досягнувши найвищого рівня від початку конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише Financial Times.

Міжнародний еталонний сорт нафти Brent подорожчав більш ніж на 7%, піднявшись вище $126,41 за барель, перш ніж трохи знизитися до $123,50.

Американська нафта також подорожчала на 2,3% до $109,32 за барель, після стрибка на 7% днем раніше.

Різке зростання цін стало наслідком заяв Дональда Трампа в середу про те, що США продовжуватимуть блокаду стратегічно важливої Ормузької протоки, доки Іран не погодиться на угоду щодо припинення своєї ядерної програми.Видання Axios також повідомило, що американські військові командувачі мають у четвер представити президенту план «короткої та потужної» серії ударів по Ірану, щоб змусити Тегеран пришвидшити мирні переговори.

За словами аналітиків, ринок нафти перейшов «від надмірного оптимізму до усвідомлення реальних перебоїв із постачанням, які ми бачимо в Перській затоці».

Зростання цін на енергоносії посилило тиск на вартість державних запозичень у країнах Азії. Цей регіон найбільше залежить від Ормузької протоки.

Найбільший тиск продажів у четвер відчули японські активи: акції та облігації подешевшали, а єна наблизилася до рівнів, на яких влада Японії раніше втручалася в ринок.

Золото подорожчало на 0,5% до $4 570 за унцію, а Bitcoin зріс приблизно до $75 750.