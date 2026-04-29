ГоловнаСвіт

Близько 25 млрд доларів: у Пентагоні оцінили вартість війни з Іраном

Більшу частину цієї сума США витратили на боєприпаси.

Фото: EPA/UPG

Вартість двох місяців війни США з Іраном оцінюється в 25 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву чиновника Пентагону.

 Повідомляється, що більша частина цих грошей була витрачена на боєприпаси.Виконувач обов'язків контролера Пентагону Джулс Герст III заявив, що кошти також пішли на експлуатацію, технічне обслуговування та заміну обладнання.

За підрахунками видання, 25 мільярдів доларів дорівнює всьому бюджету NASA на цей рік.

У конфлікті з Іраном загинули тринадцять американських військових, сотні отримали поранення.

  • Іран завдав збитків на мільярди доларів американським військовим об’єктам і базам у регіоні Перської затоки. Руйнування охоплюють кілька країн Близького Сходу, а вартість ремонту може сягати до 5 мільярдів доларів. При цьому ця сума не включає відновлення радарів, систем озброєння, літаків та іншої техніки, яка була пошкоджена або повністю знищена
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies