Близько 25 млрд доларів: у Пентагоні оцінили вартість війни з Іраном

Більшу частину цієї сума США витратили на боєприпаси.

Вартість двох місяців війни США з Іраном оцінюється в 25 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву чиновника Пентагону.

Повідомляється, що більша частина цих грошей була витрачена на боєприпаси.Виконувач обов'язків контролера Пентагону Джулс Герст III заявив, що кошти також пішли на експлуатацію, технічне обслуговування та заміну обладнання.

За підрахунками видання, 25 мільярдів доларів дорівнює всьому бюджету NASA на цей рік.

У конфлікті з Іраном загинули тринадцять американських військових, сотні отримали поранення.