США збираються скоротити контингент в Німеччині на тлі конфлікту Трампа і Мерца

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social заявив, що країна вивчає питання скорочення кількості військ на території Німеччини.

За словами господаря Білого дому, відповідне рішення має бути ухвалене упродовж нетривалого відрізку часу.

Заява Трампа пролунала на тлі конфлікту між ним та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який є одним з найбільших критиків війни проти Ірану в європейській політиці. Напередодні республіканець звинуватив голову німецького уряду у виправданні наявності в Ірану ядерної зброї.

Проте ці закиди були брехнею: Мерц послідовно виступав проти того, щоб режим аятоли в Тегерані розвивав військову ядерну програму. Натомість канцлер звернув увагу на те, що поведінка іранського керівництва щодо переговорів "принижує американський народ".

За оцінками експертів, контингент США у Німеччині в межах зобов'язань НАТО складає близько 35 тисяч військовослужбовців. Трамп не повідомив, яке саме скорочення планує його адміністрація.