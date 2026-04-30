Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
США збираються скоротити контингент в Німеччині на тлі конфлікту Трампа і Мерца

Кількість американських військових в країні приблизно складає 35 тисяч.

Американські солдати
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у власній соціальній мережі Truth Social заявив, що країна вивчає питання скорочення кількості військ на території Німеччини.

За словами господаря Білого дому, відповідне рішення має бути ухвалене упродовж нетривалого відрізку часу.

Заява Трампа пролунала на тлі конфлікту між ним та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який є одним з найбільших критиків війни проти Ірану в європейській політиці. Напередодні республіканець звинуватив голову німецького уряду у виправданні наявності в Ірану ядерної зброї.

Проте ці закиди були брехнею: Мерц послідовно виступав проти того, щоб режим аятоли в Тегерані розвивав військову ядерну програму. Натомість канцлер звернув увагу на те, що поведінка іранського керівництва щодо переговорів "принижує американський народ".

За оцінками експертів, контингент США у Німеччині в межах зобов'язань НАТО складає близько 35 тисяч військовослужбовців. Трамп не повідомив, яке саме скорочення планує його адміністрація. 

Читайте також
