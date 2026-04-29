Трамп оббрехав канцлера Німеччини через ядерну програму Ірану

Фрідріх Мерц не говорив, що підтримує наявність в ісламської республіки ядерної зброї.

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца через його висловлювання щодо війни проти Ірану.

Республіканець написав, що Мерц вважає нормальним, що Тегеран матиме ядерну зброю. Натомість господар Білого дому переконаний, що у такому випадку весь світ був би заручниками режиму аятоли.

Трамп стверджує, що робить з Іраном "те, що інші лідери мали б зробити вже давно". Він також додав, що не здивований поганими економічними показниками Німеччини.

Заява Трамп є перекрученням слів очільника німецького уряду, який насправді ніколи не говорив, що згоден з тим, щоб Іран мав ядерну зброю. Навпаки - Мерц послідовно вимагав від Тегерана припинення військової ядерної програми.

Що ж до США, то канцлер розкритикував відсутність у Вашингтона чіткої стратегії щодо війни. Мерц додав, що американська нація "принижена" владою Ірану, яка змусила представників Білого дому літати на переговори в Ісламабад без жодного результату.