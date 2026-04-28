У Молдові хакери атакували медичну базу даних: пошкоджено 30% інформації

Агентство кібербезпеки Молдови повідомило про масштабну атаку на головну медичну базу даних країни, внаслідок якої пошкоджено близько 30% інформації, передає портал Point.

Заступник директора відомства заявив, що зловмисники атакували платформу протягом останнього місяця. Ця база є ключовим вузлом, куди стікаються дані з районних та центральних лікарень, зокрема, персональні відомості пацієнтів і фінансова звітність системи охорони здоров’я.

Особливістю інциденту стало те, що хакери не висували жодних вимог щодо викупу за відновлення доступу до серверів. Через це молдовська влада розглядає версію цілеспрямованої операції з викрадення конфіденційної інформації. В Агентстві кібербезпеки не виключають причетність російських спецслужб до зламу, припускаючи, що це був спланований крок Москви для отримання доступу до стратегічних баз даних Молдови.

Наразі правоохоронні органи, зокрема Генеральна прокуратура й поліція, ще не отримали офіційних заяв від постраждалих установ, проте розслідування вже розпочали. Міністерство охорони здоров’я спільно з Національною компанією медичного страхування мають найближчим часом уточнити повний перелік лікарень, чиї дані опинилися під загрозою.