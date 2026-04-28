​Петер Мадяр запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті

Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, зустрівся з мером українського міста Берегове Золтаном Баб’яком.

Про це Мадяр повідомив у фейсбуці.

"У своєму кабінеті я прийняв мера Берегового Золтана Баб’яка, який поінформував мене про становище угорців у Закарпатті та про жахи війни. Ми дійшли згоди, що в інтересах угорців, які проживають у Закарпатті, полягає необхідність вивести відносини між Угорщиною та Україною на нову основу. З огляду на вищезазначене, я ініціюю зустріч на початку червня з президентом України Володимиром Зеленським, символічно, у місті Берегове, де проживає угорська більшість", – написав Мадяр.

Він зазначив, що мета зустрічі – "допомогти угорцям Закарпаття та сприяти їхньому залишенню на рідній землі".

"Настав час, щоб Україна скасувала обмеження прав, що існують вже понад десятиліття, і щоб угорці Закарпаття повернули всі свої культурні, мовні, адміністративні та вищі освітні права і знову стали рівноправними, шанованими громадянами України. Це також допоможе забезпечити, щоб після закінчення війни якомога більше угорців Закарпаття змогли повернутися на свою батьківщину. Якщо нам вдасться вирішити ці питання, це, безсумнівно, дозволить відкрити нову сторінку в двосторонніх відносинах між Україною та Угорщиною", – наголосив Мадяр.