Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Британський король Чарльз ІІІ виступить сьогодні у Конгресі США, говоритиме про шляхи до об'єднання

Заходи безпеки у Вашингтоні надзвичайно посилені. 

Британський король Чарльз ІІІ і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Британський король Чарльз ІІІ виступить сьогодні у Конгресі США, пише BBC.

Планується, що під час виступу він заявить: “Знову і знову наші дві країни завжди знаходили шляхи до об'єднання”.

Центральна подія другого дня державного візиту короля відбувається у напружений час у відносинах між Великою Британією та США. Президент Дональд Трамп неодноразово критикував прем'єр-міністра сера Кіра Стармера за його реакцію на війну в Ірані.

Заходи безпеки у Вашингтоні надзвичайно посилені. Чотириденний державний візит розпочався лише через два дні після того, як озброєний чоловік увірвався на захід у столиці, на якому був присутній президент.

Очікується, що король висловить співчуття з приводу нападу у своїй промові.

Офіційний візит, під час якого до короля приєдналася королева Камілла, є першим з часів візиту королеви Єлизавети II у 2007 році.

Про що король Чарльз говоритиме у Конгресі

У своїй промові король також має сказати, що в часи великих міжнародних викликів як ніколи необхідно об'єднатися, щоб захищати демократичні цінності.

У своєму зверненні він також закликатиме до “примирення та оновлення” партнерства США та Великої Британії та виступатиме за спільні цінності толерантності, свободи та рівності.

За інформацією королівських джерел, король закликатиме захищати ці переконання, чи то через підтримку НАТО, чи то через захист України.

Король заявить законодавцям США, що трансатлантичний альянс побудований на “душевній щедрості та обов'язку плекати співчуття, сприяти миру, поглиблювати взаєморозуміння та цінувати людей усіх віросповідань тих, хто не вірить”.

Промова написана за рекомендацією уряду та, як очікується, триватиме 20 хвилин.

