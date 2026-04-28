Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Суд Південної Кореї збільшив термін ув'язнення для колишньої першої леді до 4 років

Її звинуватили у корупції. 

Кім Кон Хі (в центрі), дружина колишнього президента Юн Сок Йоля
Фото: EPA/UPG

Апеляційний суд Південної Кореї у вівторок 28 квітня збільшив термін ув'язнення для колишньої першої леді Кім Кон Хі з 20 місяців до чотирьох років за звинуваченням у корупції.

Про це пише Yonhap

Суд визнав її винною в участі у схемі маніпуляцій з цінами на акції та прийнятті розкішних подарунків від Церкви об'єднання.

Команда спеціального прокурора Мін Джун Кі вимагала 15 років позбавлення волі для дружини колишнього президента Юн Сок Йоля.

  • У січні цього року суд вирішив, що недостатньо доказів для визнання Кім винною у маніпулюванні цінами на акції та порушенні законів про фінансування політики – зокрема через нібито отримання результатів соціологічних опитувань від політичного посередника в обмін на вплив на вибір кандидатів для опитувань.
  • Кім заперечувала всі обвинувачення. 
  • А Церква об’єднання заявила, що подарунки були передані без будь-яких очікувань. Її лідерка Хан Хак Ча заперечила, що давала вказівки підкупити Кім.
﻿
