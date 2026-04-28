Апеляційний суд Південної Кореї у вівторок 28 квітня збільшив термін ув'язнення для колишньої першої леді Кім Кон Хі з 20 місяців до чотирьох років за звинуваченням у корупції.

Про це пише Yonhap.

Суд визнав її винною в участі у схемі маніпуляцій з цінами на акції та прийнятті розкішних подарунків від Церкви об'єднання.

Команда спеціального прокурора Мін Джун Кі вимагала 15 років позбавлення волі для дружини колишнього президента Юн Сок Йоля.