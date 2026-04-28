Апеляційний суд Південної Кореї у вівторок 28 квітня збільшив термін ув'язнення для колишньої першої леді Кім Кон Хі з 20 місяців до чотирьох років за звинуваченням у корупції.
Суд визнав її винною в участі у схемі маніпуляцій з цінами на акції та прийнятті розкішних подарунків від Церкви об'єднання.
Команда спеціального прокурора Мін Джун Кі вимагала 15 років позбавлення волі для дружини колишнього президента Юн Сок Йоля.
- У січні цього року суд вирішив, що недостатньо доказів для визнання Кім винною у маніпулюванні цінами на акції та порушенні законів про фінансування політики – зокрема через нібито отримання результатів соціологічних опитувань від політичного посередника в обмін на вплив на вибір кандидатів для опитувань.
- Кім заперечувала всі обвинувачення.
- А Церква об’єднання заявила, що подарунки були передані без будь-яких очікувань. Її лідерка Хан Хак Ча заперечила, що давала вказівки підкупити Кім.