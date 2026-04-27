НАБУ: працівників СБУ викрили на хабарі у $ 55 тисяч

Детективи НАБУ та САП викрили начальника слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє НАБУ у Telegram.
За даними слідства, посадовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця $110 тис. за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.
Підозрюваних затримали "на гарячому" під час одержання другого траншу у сумі $55 тис.
Тривають першочергові слідчі дії.
