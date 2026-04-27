Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
Право

НАБУ: працівників СБУ викрили на хабарі у $ 55 тисяч

Посадовець СБУ разом із підлеглим за $110 тисяч обіцяли підприємцю укласти угоду про визнання винуватості.

НАБУ: працівників СБУ викрили на хабарі у $ 55 тисяч
посадовця СБУ викрили на одержанні хабаря
Фото: НАБУ

Детективи НАБУ та САП викрили начальника слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram

За даними слідства, посадовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця $110 тис. за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

Підозрюваних затримали "на гарячому" під час одержання другого траншу у сумі $55 тис

Тривають першочергові слідчі дії.

