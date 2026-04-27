НАБУ: працівників СБУ викрили на хабарі у $ 55 тисяч

Посадовець СБУ разом із підлеглим за $110 тисяч обіцяли підприємцю укласти угоду про визнання винуватості.

Детективи НАБУ та САП викрили начальника слідчого відділу Управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє НАБУ у Telegram.

За даними слідства, посадовці через посередника, адвоката, вимагали у підприємця $110 тис. за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

Підозрюваних затримали "на гарячому" під час одержання другого траншу у сумі $55 тис.

Тривають першочергові слідчі дії.