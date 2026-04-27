Викрили схему «відмивання» майже 580 млн грн на оборонних контрактах

Українські правоохоронці викрили схему «відмивання» майже 580 млн гривень на оборонних контрактах через «конвертаційний центр» та ухилення від сплати податків.

Про це розповіли у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Одним із «клієнтів» цієї злочинної організації стало підприємство, яке впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.

У прокуратурі розповіли, що із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 млн грн.

Фото: Нацполіція Один із затриманих підозрюваних

Організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги. При цьому, фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей чи без виробництва.

Зокрема слідчі встановили понад 40 фіктивних підприємств. Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають на окупованій частині Донецької області, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель Росії». Засновниками цих фірм також вказані особи, які нібито є громадянами Польщі. Проте у Польщі кажуть, що ці особи є вигаданими.

Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги». Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.

Загалом провели понад 40 обшуків, під час яких вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Повідомлено про підозру 7 особам. Вони знаходяться під вартою без права застави.

Дії підозрюваних кваліфіковані, залежно від ролі та участі за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків).

Фото: Нацполіція Знайдені під час обшуків гроші

Слідство триває та встановлюється повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності. Вирішується питання про накладення арешту на активи підозрюваних та проводяться заходи для відшкодування завданих збитків.

За даними Нацполу, у грудні минулого року трьом учасникам схеми: керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи повідомили про підозру.

Невдовзі після оголошення підозр ділки, щоб вплинути на слідчого та залякати, планували провокації та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за «роботу» пропонували 2000 доларів.