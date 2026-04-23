Правоохоронці підозрюють шістьох людей у розкраданні понад 440 млн грн «Укренерго»

Їх підозрюють у махінаціях на закупівлі електроенергії.

Правоохоронці викрили ділків, які за час повномасштабного вторгнення завдали збитків ПраТ «Укренерго» на понад 440 млн грн через махінації на закупівлі електроенергії.

Як йдеться у повідомленні СБУ та Нацполіції, протягом 2022-2025 років незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державі у розмірі 447 млн грн.

Зазначається, що до оборудки були причетні шестеро осіб, які діяли у складі організованої групи. Серед них – керівники київських та харківських підприємств, які займаються постачанням електроенергії для промислових споживачів.

Ділки занижували перед Укренерго показники прогнозованих обсягів на споживання електроенергії кінцевими споживачами. Це призводило до формування значного негативного небалансу перед ПрАТ «НЕК «Укренерго». Насправді електрична енергія постачалася споживачам, однак Укренерго за неї не платили. Але учасники схеми отримували від своїх користувачів оплату за весь обсяг спожитого струму, який надходив з єдиної енергосистеми України.Отриману різницю ділки виводили у тінь через підконтрольні фірми, обготівковували та розподіляли між собою.

Фото: Нацполіція Обшуки у підозрюваних в розкраданні коштів Укренерго

Упродовж 2022-2024 років учасники схеми використовували три підконтрольні підприємства, які в різні періоди часу набували статусу учасників ринку. Після накопичення заборгованості товариств перед Укренерго» такі підприємства штучно банкротували, передаючи клієнтську базу наступній підконтрольній структурі.

Правоохоронці провели 26 обшуків у Києві, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях і вилучили смартфони, комп’ютерну техніку, печатки, робочу документацію та чорнові записи із доказами злочинів.

Наразі шістьом учасникам схем повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: чч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.