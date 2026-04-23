Суспільство / Війна

СБУ повідомила про затримання ще одного коригувальника на Донеччині

У підозрюваного вилучили телефон із доказами контактів із російським спецслужбістом.

СБУ повідомила про затримання ще одного коригувальника на Донеччині
Фото: СБУ

СБУ затримала на Донеччині чоловіка, якого підозрюють у передачі російській воєнній розвідці координати для ударів по Краматорську та Дружківці.

За даними слідства, він збирав інформацію про розташування українських військових, фотографував об’єкти і позначав їх на картах. Дані зберігав у телефоні та передавав куратору з РФ.

Йдеться про місцевого безробітного, якого завербували через телеграм-канали з пошуку підробітку. Під час обшуку у нього вилучили телефон із доказами контактів із російським спецслужбістом.

Чоловіку повідомили про підозру в держзраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies