Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Принц Гаррі приїхав до України. У Києві він виступить на безпековій конференції

Він заявив, що хоче нагадати світу, з чим стикається Україна, і підтримати тих, хто «щодня робить надзвичайну роботу в дуже складних умовах».

Принц Гаррі приїхав до України. У Києві він виступить на безпековій конференції
Принц Гаррі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У четвер вранці принц Гаррі приїхав до України із неоголошеним візитом, щоб нагадати світу про війну Росії проти України на тлі зміщення міжнародної уваги до Близького Сходу. Він прибув потягом на київський вокзал із Польщі. 

Як пише ITV News, принц Гаррі планує виступити на безпековій конференції, а також ознайомитися із роботою організації The HALO Trust, яка займається розмінуванням. 

«Добре знову бути в Україні»,  сказав він після прибуття, і повідомив виданню, що хоче нагадати людям «вдома і в усьому світі, з чим стикається Україна, і підтримати тих, хто щодня робить надзвичайну роботу в дуже складних умовах».

Він підкреслив, що Україна захищає не лише свою територію, а й демократичні цінності та східний фланг Європи, закликавши не втрачати фокус на цьому конфлікті.

Під час Київської безпекової конференції він має виступити із промовою, де наголосить, що наслідки війни триватимуть роками, а також засудить викрадення українських дітей Росією як системний злочин із можливими наслідками в Міжнародному кримінальному суді. Гаррі також підтримує діяльність Invictus Games Foundation в Україні. 

Крім того, він ознайомиться із роботою організації The HALO Trust, яку свого часу підтримувала його мати принцеса Діана. Ця організація займається розмінуванням територій. The HALO Trust має близько 1300 працівників в Україні– це її найбільша операція у світі.

