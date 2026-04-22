ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві водій вчинив стрілянину через конфлікт із пішоходом

Правоохоронці затримали стрілка та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль.

Фото: Нацполіція

У Дарницькому районі Києва водій стріляв у бік пішохода, внаслідок чого той дістав отримав поранення. Стрілку загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

"Між водієм та пішоходом виник конфлікт, під час якого керманич близько трьох разів вистрілив зі зброї у бік потерпілого", - йдеться в повідомленні. 

"Встановлено, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками спалахнула сварка. Згодом водій дістав зброю та здійснив декілька пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту киянин отримав поранення ноги та спини", - розповіли в поліції

Слідчі затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням предмету заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). 

