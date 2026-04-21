Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаСуспільствоЖиття

КМДА: хвилину мовчання в Києві о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці

Уже працює понад 400 точок оповіщення. Триває оновлення системи, тому перелік локацій поступово розширюватимуть. 

КМДА: хвилину мовчання в Києві о 9:00 оголошуватимуть через гучномовці
Транспорт зупинився під час хвилини мовчання у Львові.
Фото: portal.lviv.ua

У Києві завершується тестування оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання через гучномовці міської системи оповіщення.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Ми прагнемо, щоб хвилина мовчання о 9:00 стала важливим щоденним ритуалом пам’яті для громади Києва, не формальністю, а внутрішньою потребою зупинитися, згадати, зрозуміти ціну і вшанувати. Це символ єдності у вшануванні всіх, хто загинув унаслідок російської агресії, військових і цивільних. Ми вже бачимо результат під час тестування: дедалі більше людей зупиняються в цей момент. Для нас принципово, щоб місто щодня на хвилину завмирало в пам’яті та вдячності кожному, хто заплатив найвищу ціну", – наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко. 

Таким чином Київ долучається до загальнонаціонального ритуалу подяки, пошани та пам'яті Захисників, Захисниць і цивільних, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Щодня о 9:00 Україна завмирає в хвилині мовчання. У цю мить тиша повертає наших полеглих Героїв у наші серця і думки. Ці 60 секунд – не просто пауза, а можливість зупинитися й переосмислити, як прожити цей день так, щоб їхня мужність, цінності й ідеали продовжували жити в кожному нашому рішенні та вчинку. У кожному куточку міста має лунати це сповіщення, щоб у буденному ритмі життя кожен і кожна зупинилися, згадали й усвідомили ціну нашої свободи. І з цієї тиші повернулися до дії з усвідомленням відповідальності перед тими, кого ми втрачаємо щодня", – зазначила Директорка Департаменту суспільних комунікацій Олеся Зубрицька.

Для інформування залучають гучномовці територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. Зокрема, до повідомлення про початок хвилини мовчання наразі залучено понад 400 точок оповіщення. Наразі в місті триває реконструкція та технічна модернізація цієї системи, тому перелік локацій поступово розширюватимуть. 

Система ще проходить процес налагодження.

Крім того, о 9:00 на діджитал-білбордах і сітілайтах міста, а також на інформаційних стендах станцій метро з’являється візуальне повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання.

Як повідомлялося, 11 лютого Верховна Рада забезпечила створення технічних умов для проведення загальнонаціональної Хвилини мовчання. 

  • Цей законопроєкт подала до Верховної Ради наприкінці жовтня минулого року віцеспікерка Олена Кондратюк разом зі співавторами.
  • Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України проводиться щоденно о 9 годині 00 хвилин. 
  • Органи державної влади та місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах, організаціях, які належать до сфери їх управління.
  • Органи та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на території, в межах якої вони здійснюють свої повноваження.
  • 16 грудня 2025 року Рада прийняла законопроєкт №14144 за основу.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies