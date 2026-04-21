"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Клименко про стрілянину в Києві: не можна по двох патрульних оцінювати всю систему

Водночас міністр заявив, що те, як повелися патрульні у момент теракту – це великий сором.

Клименко про стрілянину в Києві: не можна по двох патрульних оцінювати всю систему
Ігор Клименко
Фото: скрин відео

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував поведінку двох патрульних, які розбіглися під час стрілянини у Києві. Згодом патрульним повідомили про підозру у службовій недбалості. 

“Перший дзвінок в поліцію був про хуліганку. Вже дорогою вони дізналися, що там стрільба і поранені є. Те, як вони повелися в цей момент – це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли”, – сказав Клименко.

За словами Клименка, як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами – аж до негайної ліквідації. 

Міністр повідомив, що за лічені хвилини прибули інші екіпажі, зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно.

“Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно, я не вперше на таких операціях. 40 хвилин були перемовини – він ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв. Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість”, – сказав Клименко.

Також Клименко розповів деталі про цих патрульних. 

Жінка-патрульна 44-х років – це перший прийом в Департамент патрульної поліції, вона проходила по конкурсу в 2015 році.

Чоловік-патрульний – йому 27 років зараз, він прийшов в 25. В той час, коли він приходив – у 25 - мобілізаційний вік був з 27 років. Він закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го.

Жінка працювала в штабі. В Департаменті патрульної поліції. Клименко зазначив, що це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати. 

“А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій. Бо людей не вистачає, тому що хтось на війні, некомплект великий в Києві – більше 20%. То на вихідні дні офіцерів штабу також ставили в ці наряди”, – розповів міністр.

