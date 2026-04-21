Клименко про стрілянину в Києві: не можна по двох патрульних оцінювати всю систему

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував поведінку двох патрульних, які розбіглися під час стрілянини у Києві. Згодом патрульним повідомили про підозру у службовій недбалості.

“Перший дзвінок в поліцію був про хуліганку. Вже дорогою вони дізналися, що там стрільба і поранені є. Те, як вони повелися в цей момент – це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли”, – сказав Клименко.

За словами Клименка, як мінімум вони мали зайняти позицію, привести зброю до бою. Намагатися зупинити стрільця всіма способами – аж до негайної ліквідації.

Міністр повідомив, що за лічені хвилини прибули інші екіпажі, зразу цього хлопчика відтягнули, наступний екіпаж зразу в машину його забрав. Тобто далі всі діяли професійно.

“Офіцери КОРДу діяли швидко і професійно, я не вперше на таких операціях. 40 хвилин були перемовини – він ходив по магазину, не реагував, він у неадекватному стані був. Він стріляв просто, він вже не погрожував, він ні з ким не розмовляв. Просто тупо стріляв. Я хочу одне сказати, що не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. На той момент конкретно ці дві людини проявили психологічну слабкість”, – сказав Клименко.

Також Клименко розповів деталі про цих патрульних.

Жінка-патрульна 44-х років – це перший прийом в Департамент патрульної поліції, вона проходила по конкурсу в 2015 році.

Чоловік-патрульний – йому 27 років зараз, він прийшов в 25. В той час, коли він приходив – у 25 - мобілізаційний вік був з 27 років. Він закінчив Академію патрульної поліції і прийшов служити на початку 2024-го.

Жінка працювала в штабі. В Департаменті патрульної поліції. Клименко зазначив, що це зовсім не виправдання – за 10 років можна було навчитися реагувати.

“А точніше – керівництву навчити та підготувати весь особовий склад до екстремальних ситуацій. Бо людей не вистачає, тому що хтось на війні, некомплект великий в Києві – більше 20%. То на вихідні дні офіцерів штабу також ставили в ці наряди”, – розповів міністр.