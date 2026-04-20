Двом поліцейським повідомлено про підозру за дії під час теракту в Києві. Патрульний екіпаж залишив людей у небезпеці та не скористався табельною зброєю.

Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Провів нараду з прокурорами та переглянув відеоматеріали з місця подій минулої суботи у Києві. Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину. На місці вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина.

Хлопчик з вогнепальним пораненням, просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові. Це прояв неймовірної мужності дитини", – зазначає генпрокурор.

Як повідомив Руслан Кравченко, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично втік з місця події.

"Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих. З 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту", – додає прокурор.

В ОГП зібрали достатньо доказів та повідомили про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві через їхні дії під час терористичного акту. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування триває.

Теракт у Києві

Вдень 18 квітня озброєний чоловік відкрив вогонь із вогнепальної зброї по перехожих у Києві. Після цього він зайшов у супермаркет, де взяв присутніх в заручники. Там він вбив ще одну людину.

Поліцейські оточили будівлю магазину і вели перемовини. Злочинець не відреагував, після чого його ліквідували.

Жертвами нападу стали шестеро людей, зокрема батько й тітка 12-річного хлопчика. Сам він отримав поранення, як і його мама. Загалом поранені були 15 людей.

Як відомо, 20 квітня у лікарні загинув ще один чоловік. Кількість жертв зросла до семи людей.

До того, як вчинити стрілянину, нападник підпалив власну квартиру. А ще до того – мав конфлікт із сусідом. Правоохоронці розповіли, що перші поліцейські прибули за викликом про побутову сварку з травматичною зброєю, оскільки спершу стрілок посварився з сусідом. Уже після цього чоловік взяв більше зброї та пішов стріляти на вулицю.

Злочинцем виявився уродженець Росії, який оселився в Києві після переїзду з Донецької області. Він мав зареєстровану зброю, дозвіл на яку нещодавно продовжив.