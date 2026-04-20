В Україні до 15 років тюрми засудили агента РФ, який "зливав" локації ЗСУ під Харковом

Для конспірації агент регулярно видаляв листування з російським спецслужбістом.

Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За доказовою базою кіберфахівців та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, якого СБУ затримала у травні 2025 року в Харкові.

Про це повідомили у відомстві.

Як встановило розслідування, зловмисник розвідував інформацію для повітряних атак рашистів по фортифікаційних спорудах та запасних командних пунктах захисників прифронтового міста.

Для виконання завдання ворога він влаштувався різноробочим до будівельної компанії, яка зводить оборонні лінії під Харковом.

Під виглядом працівника підрядної організації агент позначав на гугл-картах геолокації укріпрайонів і фотографував розташовані там військові об’єкти.

Також зловмисник вивчав для ФСБ способи маскування та рівні захищеності оборонних споруд від бойових засобів ураження.

Зібрані відомості він через месенджер передавав куратору з 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ. Для конспірації агент регулярно видаляв листування з російським спецслужбістом.

Утім, це не завадило кіберфахівцям СБУ завчасно викрити і задокументувати ворожу розвідактивність. Після убезпечення локацій Сил оборони співробітники Служби безпеки затримати агента "на гарячому" в його оселі, де він готував новий "звіт" для ФСБ.

За даними слідства, ним виявився місцевий різноробочий, який потрапив до уваги рашистів через ТГ-канали з пошуку "швидких заробітків".

Також під час розслідування було додатково встановлено, що зрадник закликав рашистів повторно атакувати місцеву ТЕЦ.

При обшуках у його помешканні вилучено смартфон, з якого він координував свої дії з куратором від ФСБ.

За матеріалами СБУ суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

﻿
