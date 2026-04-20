ГоловнаСуспільствоВійна

На Курському напрямку ЗСУ зірвали спробу прориву росіян через газову трубу

У результаті бойових дій знищено 35 російських окупантів, ще 17 отримали поранення. 

Фото: скріншот

На Курському напрямку українські військові зупинили спробу прориву російських окупантів, які намагалися інфільтруватися через газову трубу та атакували із використанням легкої техніки.

Про це повідомляє угруповання військ "Курськ", оприлюднивши відповідне відео у Facebook.

За інформацією військових, ворог застосував уже знайому тактику – спробу прихованого просування через газову інфраструктуру, а також маневри на квадроциклах і мотоциклах.

"Ви не повірите – але знову труба. Чергова спроба прориву через газову трубу та на легкій техніці – не вперше і не вдруге, але з тим самим результатом", – зазначили у повідомленні.

Завдяки злагодженим діям бійців 71-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ України та суміжних підрозділів Збройних сил України спробу прориву вдалося вчасно виявити та ліквідувати.

За даними військових, у результаті бою було знищено 35 російських окупантів, ще 17 отримали поранення. Також українські захисники ліквідували три мотоцикли та чотири квадроцикли противника.

