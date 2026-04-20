В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Одесі озброєний чоловік поранив дитину, її госпіталізували

Нападник самовільно залишив військову частину, тому його передали військовій службі правопорядку.

Фото: Facebook/Патрульна поліція України

В Одесі озброєний чоловік погрожував перехожим ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині, повідомили у Патрульній поліції.

Учора на “лінію 102” надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який поранив дитину.

Дитину ушпиталили лікарі швидкої, а патрульні негайно розпочали обстеження прилеглої території. Інспектори встановили місце перебування порушника, який сховався на території приватного будинку.

Під час спілкування чоловік поводився агресивно, мав явні ознаки сп’яніння та продовжував висловлювати погрози. Патрульні затримали його, застосувавши фізичну силу та кайданки.

Поліцейські перевірили його особу та встановили, що він самовільно залишив військову частину, тому його передали військовій службі правопорядку.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Читайте також
