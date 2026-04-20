В Одесі озброєний чоловік поранив дитину, її госпіталізували

В Одесі озброєний чоловік погрожував перехожим ножем та завдав тілесних ушкоджень дитині, повідомили у Патрульній поліції.

Учора на “лінію 102” надійшло повідомлення про агресивного чоловіка, який поранив дитину.

Дитину ушпиталили лікарі швидкої, а патрульні негайно розпочали обстеження прилеглої території. Інспектори встановили місце перебування порушника, який сховався на території приватного будинку.

Під час спілкування чоловік поводився агресивно, мав явні ознаки сп’яніння та продовжував висловлювати погрози. Патрульні затримали його, застосувавши фізичну силу та кайданки.

Поліцейські перевірили його особу та встановили, що він самовільно залишив військову частину, тому його передали військовій службі правопорядку.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.