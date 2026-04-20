ОП: шахраї розсилають фейкові листи від імені Буданова

Українців закликають ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам.

Шахраї розсилають фейкові листи від імені керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас. У ньому йшлося про прохання від Буданова "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українських громадян на батьківщину.

Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: [email protected]. Під листом стоїть підпис, який не належить Буданову.

Інформацію про кібершахрайство вже передали у відповідні правоохоронні органи.

