За офіційними даними на початок квітня 2026 року росіяни пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам’ятки культурної спадщини.
Про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов, нагадуючи, що сьогодні – День пам’яток історії та культури.
Також пошкоджено або зруйновано 2524 об’єкти культурної інфраструктури.
Росіяни також вкрали десятки тисяч музейних артефактів.
“Від Чернігова до Севастополя, від Маріуполя до Львова – москва нищить наші церкви, музеї, бібліотеки й театри. Руйнування наших пам’яток – це спроба позбавити нас опори, стерти зв’язок між поколіннями, поставити під сумнів саме право на нашу власну історію”, – сказав Буданов.
Він підкреслив, що системне нищення нашої культури, нашої пам’яті, нашої ідентичності – це ще один прояв московської політики нетерпимості й геноциду щодо українців.
“Культура – це не про розваги. Це про те, хто ми є. Це те, що ми передамо дітям після перемоги”, – підкреслив очільник ОПУ.