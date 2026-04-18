Сьогодні – День пам’яток історії та культури

За офіційними даними на початок квітня 2026 року росіяни пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам’ятки культурної спадщини.

Про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов, нагадуючи, що сьогодні – День пам’яток історії та культури.

Також пошкоджено або зруйновано 2524 об’єкти культурної інфраструктури.

Росіяни також вкрали десятки тисяч музейних артефактів.

“Від Чернігова до Севастополя, від Маріуполя до Львова – москва нищить наші церкви, музеї, бібліотеки й театри. Руйнування наших пам’яток – це спроба позбавити нас опори, стерти зв’язок між поколіннями, поставити під сумнів саме право на нашу власну історію”, – сказав Буданов.

Він підкреслив, що системне нищення нашої культури, нашої пам’яті, нашої ідентичності – це ще один прояв московської політики нетерпимості й геноциду щодо українців.

“Культура – це не про розваги. Це про те, хто ми є. Це те, що ми передамо дітям після перемоги”, – підкреслив очільник ОПУ.