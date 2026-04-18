ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам’ятки культурної спадщини, – Буданов

"Руйнування наших пам’яток – це спроба позбавити нас опори, стерти зв’язок між поколіннями, поставити під сумнів саме право на нашу власну історію”.

Росіяни пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам’ятки культурної спадщини, – Буданов
Сьогодні – День пам’яток історії та культури
Фото: Телеграм-канал Кирала Буданова

За офіційними даними на початок квітня 2026 року росіяни пошкодили або цілком зруйнували 1723 пам’ятки культурної спадщини.

Про це повідомив очільник Офісу президента Кирило Буданов, нагадуючи, що сьогодні – День пам’яток історії та культури.

Також пошкоджено або зруйновано 2524 об’єкти культурної інфраструктури.

Росіяни також вкрали десятки тисяч музейних артефактів.

“Від Чернігова до Севастополя, від Маріуполя до Львова – москва нищить наші церкви, музеї, бібліотеки й театри. Руйнування наших пам’яток – це спроба позбавити нас опори, стерти зв’язок між поколіннями, поставити під сумнів саме право на нашу власну історію”, – сказав Буданов.

Він підкреслив, що системне нищення нашої культури, нашої пам’яті, нашої ідентичності – це ще один прояв московської політики нетерпимості й геноциду щодо українців.

“Культура – це не про розваги. Це про те, хто ми є. Це те, що ми передамо дітям після перемоги”, – підкреслив очільник ОПУ.

Сьогодні – День пам’яток історії та культури.
Фото: Телеграм-канал Кирила Буданова
Сьогодні – День пам’яток історії та культури.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies